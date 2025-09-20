Haberler

Gaziler ve şehit aileleri onuruna yemek

Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde, Kütahya Valisi Musa Işın tarafından şehit aileleri, gaziler ve aileleri onuruna akşam yemeği düzenlendi.

Programa çok sayıda şehit ailesi ile gaziler ve aileleri katıldı. Etkinlikte Vali Vekili Harun Kazez, davetlilerle sohbet ederek, Vali Musa Işın'ın selam ve hürmetlerini iletti.

Kazez konuşmasında, gazilerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı. Devletin her zaman şehit aileleri ile gazilerin ve ailelerinin yanında olduğunu belirten Kazez, şükran ve minnet duygularını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
