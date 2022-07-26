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Gaziler 48 yıl sonra Kıbrıs'a gezi düzenleyen başkanı unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gaziler 48 yıl sonra Kıbrıs'a gezi düzenleyen başkanı unutmadı

Viranşehir Belediyesi ve Viranşehir Kaymakamlığı'nın işbirliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gezisine katılan Viranşehir'deki muharip gaziler, kendilerini 48 yıl sonra savaştıkları Kıbrıs'la buluşturan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinciye teşekkür etti.

Viranşehir Belediyesi ve Viranşehir Kaymakamlığı'nın işbirliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gezisine katılan Viranşehir'deki muharip gaziler, kendilerini 48 yıl sonra savaştıkları Kıbrıs'la buluşturan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinciye teşekkür etti.

Viranşehir Belediyesi ve Viranşehir Kaymakamlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Kıbrıs gezisinden dönen Viranşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sinan Yaşar ve muharip gaziler, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinciyi makamında ziyaret etti. Kıbrıs gezisinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren muharip gaziler, 48 yıl aradan sonra Yavru Vatan'a gitmelerini sağlayan Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel ve Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinciye teşekkür ettiler.

Muharip gazilerin yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ekinci, "Bu ziyaretten dolayı tüm gazilerimize çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 48 yıl önce savaştıkları bölgelere gidip oraları gördüler. Bizim büyüklerimiz, kıymetlilerimiz ve değerlerimiz olan gazilerimizin, göreve geldiğimizden beri Kıbrıs'ı görme istekleri vardı. Kaymakamımızın, Viranşehir Belediyesi ve Kıbrıs Başkonsolosluğu'nun desteğiyle güzel bir program yaptık. Bu gezi programımız, Kıbrıs'ın Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 48'inci yıldönümüne de denk geldi. Gazilerimiz, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetiyle anma törenine de katıldı. Bu bizim için daha anlamlıydı. İnşallah gazilerimiz böyle sağlıklı kalırlar ve Kıbrıs'ın 50. Yıldönümünü de beraber geçiririz" dedi.

Viranşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sinan Yaşar da, "Başkan Salih Ekinci'den Allah razı olsun, bizleri Kıbrıs'a gönderdi. 48 yıl sonra Kıbrıs'ı gidip gördük" ifadelerini kullandı.

Gazilerin sorun ve taleplerini de dinleyen Başkan Ekinci, bu sorunların çözümü için birim müdürlerine talimat verdi.

Viranşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sinan Yaşar, ziyaretin sonunda Kıbrıs gezisine desteklerinden dolayı Başkan Ekinciye teşekkür plaketi ve fincan takımı hediye etti. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Viranşehir Belediyesi Viranşehir Ekinci Kıbrıs Yerel Haberler

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