Gaziemir Belediyesi ve Sağlıklı Yaşıyoruz platformu iş birliğinde düzenlenen 'Sağlıklı Yaş Alma' buluşmaları başlıyor

Gaziemir Belediyesi ve Sağlıklı Yaşıyoruz platformu iş birliğinde düzenlenen "Sağlıklı Yaş Alma" buluşmalarının üçüncüsünde, doktorlar diyabet ve obezite hastalığını ve tedavisini anlatacak.

Gaziemir Belediyesi ile Sağlıklı Yaşıyoruz platformu iş birliğinde düzenlenen "Sağlıklı Yaş Alma" buluşmalarının üçüncüsü 14 Ocak Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sağlıklı Yaşıyoruz kurucuları Nurçin Çağlar ve A. Okan Çağlar'ın moderatörlüğünde düzenlenecek toplantı, Diyabet ve Obezite ile Mücadele başlığıyla düzenlenecek. Sağlıklı Yaşıyoruz doktorlarının, obezite ve diyabetin kök sebeplerinin yanı sıra diğer kronik hastalıklarla ilişkisinin de masaya yatıracağı toplantıda bu hastalıklardan korunma ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaşılacak. Toplantıda, Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, "Diyabet Yaşam Şekli Sorunu: Vücudunuz Size Bir Şeylerin Yolunda Gitmediğini Anlatmaya Çalışıyor," Opr. Dr. Sultan Kaya Ünsal, "Diyabetin Göze Etkileri" ve Dr. Vahap Almasulu "Çağımızın Salgını Diyabeti Durduralım" başlıklarında sunum yapacak. Nurçin Çağlar ile Okan Çağlar, diyabet ve obeziteden nasıl kurtulduklarını, bu süreçte yaşadıkları deneyimleri dinleyicilere anlatacak.

Doktorlar, sunumlarının ardından vatandaşların obezite ve diyabet hakkında kendilerine yönelteceği soruları cevaplandıracak. 14 Ocak Pazar günü saat 13.00'te başlayacak Diyabet ve Obezite ile Mücadele toplantısı, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Her ayın ikinci pazar günü düzenlenecek Sağlıklı Yaş Alma temalı toplantılarda sırasıyla Kalp ve Damar Sağlığı, Tiroid Sağlığı - Depresyon, Kanserden Korunma ve Mücadele, Menopozu Yönetme - Prostatı Koruma konuları işlenecek. Toplantıların sonuncusu, 12 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.