Gaziemir Belediyesi Sosyal Market ile 3 Yılda 31 Aileye Destek Oldu

Gaziemir Belediyesi, yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getirdiği Sosyal Market ile üç yılda bin 31 aileye destek oldu. Gaziemir Kadın Derneği ile Gıda Kurtarma Derneği de destekleriyle Sosyal Market’e katkı sağladı.

Gaziemir Belediyesi, yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getirdiği Sosyal Market ile üç yılda bin 31 aileye destek oldu. Gaziemir Kadın Derneği ile Gıda Kurtarma Derneği de destekleriyle Sosyal Market'e katkı sağladı.

Gaziemir Belediyesi'nin yaşama geçirdiği, hayırseverlerle ekonomik zorluk yaşayan yurttaşları bir araya getirdiği Sosyal Market, üçüncü yılını geride bıraktı. Sosyal Market'te yardımseverlerin yaptığı bağışlar, belediye eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Sosyal Market'ten üç yılda bin 31 aile yararlandı.

Sosyal Market'e, Gaziemir Kadın Derneği, ayni bağışlarla destek oluyor. Fazla gıdaların israf olmasının önüne geçerek tüketiciyle buluşmasını sağlayan Gıda Kurtarma Derneği de gıda ürünlerinin Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına aracı oluyor.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Üçüncü yılını geride bırakan Sosyal Market başta Gaziemirli vatandaşlarımız olmak üzere, Gaziemir Kadın Derneği ve Gıda Kurtarma Derneği'nin de büyük destekleriyle, ilçemizde ekonomik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın bu zorlu koşullarda bir nebze olsun nefes almasını sağlıyor. Hayatın her alanında uyguladığımız sosyal projelerden belki de en önemlisi olan Sosyal Market'ten, geçen süre içinde bin 31 ailemiz yararlandı. Ağustos ayı itibariyle 694 vatandaşımıza destek olmaya devam ediyoruz. Ayrıca 11 ilimizi etkileyen iki büyük depremden etkilenerek ilçemize gelen 110 depremzede ailemize de Sosyal Market üzerinden destek verdik. 3 yıldır yurttaşlarımızın artarak devam eden yardımlarıyla kurduğumuz bu değerli yardımlaşma köprüsünün gelişerek devam edeceğine inanıyorum. Sosyal Market'e destek vererek dezavantajlı ailelerimize nefes olan tüm vatandaşlarımıza teşekkürü borç biliyorum."

Sosyal projelerin sürdürülebilir olması için sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaptıklarının altını çizen Başkan Arda, "Her sürdürülebilir sosyal proje için bir sivil toplum örgütünün iş birliğinin gerekliliğine inanıyoruz. Bu doğrultuda Sosyal Market'imizin işleyişinde Gaziemir Kadın Derneği ve Gıda Kurtarma Derneği'yle iş birliği yapıyoruz. Derneklerimizin yaptıkları ayni yardımları Sosyal Marketimizde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Her iki derneğimize de bize güç verdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyal Market'ten destek almak için belediyeye başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere puan yüklü bir kart veriliyor. Kart sahibi aile, Sosyal Market'i ziyaret ederek kartındaki puan karşılığında gıda, temizlik ürünü ve giysi gereksinimlerini ücretsiz olarak karşılayabiliyor.

Yardımlardan yararlanmak ya da bağış yapmak isteyenler 0 232 999 0251-1201 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilecek.