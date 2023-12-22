Gaziemir Belediyesi Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Hizmetiyle Yurttaşları Sağlıklı Bir Yaşama Kavuşturuyor

Gaziemir Belediyesi'nin sağlık hizmetleri kapsamında sunduğu Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı'yla yurttaşlar fazla kilolarından ve hastalıklardan kurtuluyor, sağlıklı bir yaşam sürüyor.

Gaziemir Belediyesi'nin, yurttaşların bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan daha güçlü olmaları için verdiği sağlık hizmetlerinden her yıl binlerce kişi faydalanıyor. Belediyenin sağlık alanındaki çalışmalarından biri olan Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Hizmeti'yle, Gaziemir'de yaşayan vatandaşların yanlış beslenme alışkanlıkları saptanıyor, yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemler alınıyor. Sağlık Köyü'ndeki merkezde, destek isteyen yurttaşlara sağlık hizmeti veren diyetisyen, Evde Hasta ve Yaşlı Bakım ekibinin belirlediği hastaları, evlerinde tedavi ediyor. Hizmet kapsamında hastalara özel diyet programları hazırlanıyor, hastalar sürekli takip ediliyor. Sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda eğitimlerin de verildiği diyetisyen hizmeti kapsamında, Nisan 2019'dan bu yana 629 hastaya evlerinde, 4 bin 443 kişiye de merkezde hizmet verildi.

"KİLOLARIMDAN VE İLAÇLARIMDAN KURTULDUM"

Belediyenin Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Hizmeti'ni internetten öğrenen Seher Dursun, komşusunun da bu hizmetten faydalanıp mutlu olduğunu öğrenince kendi de bu hizmeti almak için belediyeye başvurdu. Eşiyle birlikte bu hizmetten yararlandıklarını dile getiren Seher Dursun, "Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Hizmeti sayesinde eşim 35 kilo, ben yaklaşık 30 kilo verdim. Yaklaşık 12-13 yıldır kullandığım ilaçlarım vardı. Bu hizmet sayesinde artık o ilaçları kullanmıyorum. Fazla kilolarımdan kurtulduğum için daha sağlıklı bir yaşama kavuştum. Bu hizmetten çok memnunum. Belediyemize ve diyetisyenimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BELEDİYENİN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN ÇOK MEMNUNUM"

İlerleyen yaşı nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarıyla mücadele Aynur Yıldırtan, belediyenin, sağlık hizmetleriyle her zaman yanında olduğunun altını çiziyor. Belediyenin sağlık çalışanlarını çocukları olarak gördüğünü söyleyen Aynur Yıldırtan, "Yaşadığım hastalıkların tedavisin belediyenin sağlık hizmetlerinden faydalanıyorum. Belediyenin ambulansı beni hastaneye taşıyor, doktorları evime gelip muayenemi yapıyor. Belediyemizin diyetisyen hizmetinden de faydalanıyorum. Diyetisyen düzenli olarak evime gelip ölçümlerimi, tartımlarımı yapıyor. Diyetisyenimizin uyguladığı diyet programı sayesinde 9 kilo verdim. Tansiyon hastalığım kontrol altında bu sayede. Diyetisyen gelmezse bu kadar kilo veremezdim. Diyetisyenimizden de doktorumuzdan da hemşirelerimizden de çok memnunum. Belediye Başkanımız Halil Arda'da da ziyaretime geliyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.