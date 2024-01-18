Gaziemir Belediyesi 27 Bin Hayvana Tedavi ve Bakım Yaptı

Gaziemir Belediyesi, 2019 yılının Nisan ayından 2024 yılının Ocak ayına kadar 27 bin 631 hayvanın tedavisini ve bakımını yaptı, 395 can dostu da sahiplendirerek yeni bir yuvaya kavuşturdu.

Gaziemir Belediyesi, veteriner sağlık hizmetleri kapsamında sokak hayvanlarının her türlü sağlık ve bakım gibi rehabilitasyon işlemlerini yapıyor. Sokak hayvanlarının kısırlaştırma, salgın hastalıklara karşı aşılama, sahiplendirme, kimliklendirip kayıt altına alma, barındırma, tedavi gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler veren belediye, yeni cihazlarla donattığı klinikte, hayvanların ameliyatlarını da yapabiliyor. Sokakta yaşayan hayvanların tüm bakım işlemlerini ve sağlık taramasını yapan belediye personeli, hayvanların kayıt işlemlerini yaparak kimliklendirdikten sonra yasa gereği aldıkları bölgeye geri bırakıyor. Sokakta yaşayamayacak durumda olanlar ise bakımevlerine yerleştirilerek güvenli bir ortamda yaşamaları sağlanıyor.

Sokakta yaşayan hayvanların tüm sağlık sorunlarıyla ilgilenen belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü, araç çarpması ve doğa olaylarında yaralanan hayvanların da tüm tedavi ve bakımlarını yapıyor. Yaralanan hayvanlara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan veteriner sağlık ve destek personeli, daha sonra özel donanımlı araçla yaralı hayvanı polikliniğe taşıyarak burada tedavi ediyor. Gerekli durumlarda ameliyat yapan veteriner hekimler, cerrahi müdahalenin ardından yaralı hayvanları belediyenin Geçici Hayvan Bakım Evi'nde kontrol altında tutuyor, tedavi programı uyguluyor.

Gaziemir Belediyesinin veteriner sağlık hizmetleri kapsamında, 2019 yılının Nisan ayından bu yana kadar geçen yaklaşık 5 yıllık sürede 27 bin 631 hayvanın tedavi ve bakımı yapıldı. Çalışmalar kapsamında 6 bin 66 hayvanın kısırlaştırma işlemi yapıldı. Sağlığına kavuşturduğu hayvanların sahiplendirmesini de yapan belediye, 395 can dostun yeni bir yuvaya kavuşmasını sağladı.