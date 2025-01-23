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Gaziantepli öğrenciler Ahlat'ın tarihi ve kültürel alanlarını gezdi

Gaziantepli öğrenciler Ahlat'ın tarihi ve kültürel alanlarını gezdi
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Maziden Atiye Ahlat" öğrenci programı çerçevesinde Gaziantep'ten gelen 77 öğrenci ve 11 öğretmen, ilçenin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Maziden Atiye Ahlat" öğrenci programı çerçevesinde Gaziantep'ten gelen 77 öğrenci ve 11 öğretmen, ilçenin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Maziden Atiye Ahlat" öğrenci programı, kültürel ve tarihi etkinliklerle öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, Anadolu'nun kapısı ve Kubbetü'l İslam şehri Ahlat'ta önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programa, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Müdür Müdür Vekili Nedim Yoldaş, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinden gelen 77 öğrenci ve 11 öğretmen katıldı. Program, öğrencilere tarihi ve kültürel mirası tanıtmaya yönelik bir dizi etkinlikten oluştu. Katılımcılar, Ahlat ilçesinin tarihi dokusunu keşfetme fırsatı buldular. Etkinliklerin ilk bölümünde, Ahlat'ın kültürel zenginlikleri hakkında rehberler eşliğinde yapılan tarihi geziler düzenlendi. Öğrenciler, Ahlat'taki Selçuklu mezar taşlarını ve diğer tarihi yapıları gezerek bölgenin tarihi önemi hakkında bilgi edindiler. Bir diğer önemli etkinlik ise kitap ve sinema tahlili idi. Öğrencilere, Türk kültürünü yansıtan kitaplar ve filmler üzerine yapılan söyleşilerde, tarihi ve kültürel değerlerimiz üzerine derinlemesine tartışmalar gerçekleştirildi. Ayrıca, katılımcılar arasında düzenlenen kültürel yarışmalarda öğrenciler, bilgi ve yeteneklerini sergileyerek eğlenceli bir rekabet ortamı oluşturdu. Etkinliklerin sonunda, öğrenciler ve öğretmenler arasında sıcak bir etkileşim sağlanarak, programın sağladığı kültürel zenginlikler hakkında geri bildirimler alındı. Bu proje, öğrencilere tarihi mirası tanıtarak, kültürel değerlerimizi anlamalarına katkı sağlamak ve onları geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlamak amacı taşıyor. Programın sonunda, katılımcılar unutulmaz bir deneyim yaşadı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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