Gaziantep Üniversitesi Vegatron Takımı ODTÜ METU VTOL'23 Yarışmasında 2 Ödül Kazandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Vegatron Takımı, ODTÜ METU VTOL'23 yarışmasında İkincilik Ödülü ve En İyi Uçuş Ödülü'nü kazandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Teknogaraj'da çalışmalarını sürdüren, Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Vegatron Takımı, ODTÜ METU VTOL'23 yarışmasında 2 ödül kazandı.

Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacak gençlerin atölye ihtiyaçlarını karşılayan Teknogaraj'ın 3 yıldır sponsorluk ve malzeme desteğinde bulunduğu Gaziantep Üniversitesi Vegatron Takımı, bu yıl 7'ncisi düzenlenen ODTÜ METU VTOL'23 yarışmasında gösterdikleri performans ve başarılı çalışmalarla İkincilik Ödülü ile En İyi Uçuş Ödülü'nü aldı.

Vegatron Takımı tarafından yapılan dikey iniş kalkış yapabilen uçakların tasarım, yapımı, uçuş performansları, verilen görevlerdeki çalışmaların değerlendirildiği yarışmada ayrıca araçların kaldırma kuvveti üretebilecek yeterli alana sahip aerodinamik yüzeye sahip olması, ileri uçuşa geçiş yapması ve ileri uçuş sırasında itki kuvvetleri boylamsal eksende baskın bir şekilde etkileri ölçülüyor. - GAZİANTEP