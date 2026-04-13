GAÜN Hastanesi'nde "Altın Neşter Ödülleri" töreni düzenlendi

GAÜN Hastanesi'nde 'Altın Neşter Ödülleri' töreni düzenlendi
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından belirlenen 'Altın Neşter Ödülleri', düzenlenen bir törenle öğretim üyelerine takdim edildi. Programda 10 farklı kategoride ödüller verildi ve öğrencilerin deneyimlerine dayalı olarak öğretim üyeleri onurlandırıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen "Altın Neşter Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

GAÜN Bilimsel Araştırmalar Topluluğu tarafından organize edilen program, hastane oditoryumunda gerçekleştirildi. Tıp Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen oylamada 500 öğrenci oy kullandı. Öğrencilerin değerlendirmeleri doğrultusunda belirlenen 10 farklı kategoride en fazla oyu alan öğretim üyelerine "Altın Neşter Ödülleri" verildi. Öğrencilerin geri bildirimleriyle şekillenen ödüller, eğitim sürecine katkı sunan öğretim üyelerini onurlandırmayı amaçladı.

Programın açılış konuşmasını Bilimsel Araştırmalar Topluluğu Danışman Hocası Prof. Dr. Murat Karaoğlan gerçekleştirdi. Karaoğlan konuşmasında, etkinliğin yalnızca bir ödül töreni olmadığını vurgulayarak öğrenciler ile öğretim üyeleri arasındaki etkileşimin önemine dikkat çekti. Ödül kategorilerinin öğrencilerin deneyimleri doğrultusunda belirlendiğini ifade eden Karaoğlan, bu etkinliğin öğrenmeyi yalnızca bilgi aktarımı olmaktan çıkarıp hatırlanan ve hissedilen bir deneyime dönüştüren katkıları görünür kılmayı amaçladığını belirtti. Tıp eğitiminin çok boyutlu bir emeğin ürünü olduğunu ifade eden Karaoğlan, öğrencilerin gelişimine katkı sunan tüm öğretim üyelerinin emeğinin değerli olduğunu vurguladı.

Programda konuşan Bilimsel Araştırmalar Topluluğu Başkanı Dr. Berkay Güngör ise topluluk olarak bilimsel ve sosyal alanda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet edin" sözünden ilham alarak hekimlik mesleğine layık bireyler olmayı hedeflediklerini ifade etti. Güngör, öğrenciler üzerinde emeği bulunan öğretim üyelerine teşekkür etmek ve öğrencilerin oylarıyla belirlenen öğretim üyelerine temsili ödüllerini takdim etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Güngör ayrıca organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen ekip arkadaşlarına ve fakülte yönetimine teşekkür etti.

En iyi ders anlatan, en esprili, en ufuk açıcı, en iyi hikaye anlatan ve en öğrenci dostu gibi öğrencilerin deneyimleri doğrultusunda belirlenen kategorilerde ödüller sahiplerine takdim edildi.

Öğrenciler ile öğretim üyeleri arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan program, ödül töreninin ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Dünya diken üstünde! Çin'den ABD'ye çok sert abluka resti
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj

Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici

Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Gönderilen not endişe verici

Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası

Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Saba Tümer’in sözleri yeniden gündemde: Çocuk doğurmak bana saçma geliyor

Sözleri yeniden gündemde: Çocuk doğurmak saçma
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok

Papa, Trump'ın tehdidi sonrası geri adım atmadı: Korkum yok
Ederson'a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi

Yüzünü bu hale getiren taraftarın başı epey yandı