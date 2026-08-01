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Gaziantep’te sıcaktan bunalan gençler Sıtma Pınar Çayı’na akın etti

Gaziantep’te sıcaktan bunalan gençler Sıtma Pınar Çayı’na akın etti
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Gaziantep’in Araban ilçesinde etkisini artıran kavurucu sıcaklar nedeniyle vatandaşlar serinlemek için su birikintilerine ve çaylara yöneldi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkisini artıran kavurucu sıcaklar nedeniyle vatandaşlar serinlemek için su birikintilerine ve çaylara yöneldi.

Gaziantep'te etkisini artıran sıcak hava yaşamı olumsuz etkilerken, termometrelerin 42 dereceyi göstermesi üzerine Araban ilçesindeki gençler serinlemek için bölgede bulunan Sıtma Pınar Çayı'na akın etti. Kavurucu sıcaktan bunalan gençler, tüm uyarılara ve tehlikeye rağmen suya girerek serinlemeye çalıştı.

"Serinlemek için güzel oluyor"

Kavurucu sıcaklarda suya girerek serinlediklerini söyleyen Cengiz Taşçı, "Hava çok sıcak. Biz de serinlemek için Sıtma Pınar Çayı'na geldik. Sıcak havalarda bunaldığımız zaman arkadaşlarımla toplanıp 2 günde bir buraya geliyoruz. Şuanda hava sıcaklığı 42 dereceyi gördü. Bizim de başka gidecek havuz gibi bir yerimiz olmadığı için buranın yolunu tutuyoruz. Serinlemek için güzel oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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