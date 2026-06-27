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Gaziantep'te atlı jandarma birlikleri görev başında

Gaziantep'te atlı jandarma birlikleri görev başında
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Gaziantep'te jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Atlı Birliği, tarihi ve turistik alanlarda devriye gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Çocuklar ve aileler atları severek fotoğraf çektirdi.

Gaziantep'te jandarma teşkilatının 187'ncı kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Jandarma Atlı Birliği, tarihi alanlar, turistik noktalar, park, bahçe ve mesire alanlarında vatandaşlarla buluştu.

Atlı Jandarma Birliği, Nisan - Temmuz ayları arasında vatandaşların sıklıkla kullandığı Yeşilvadi Millet Bahçesi, Galle Park, Alleben Göleti, Yamaçtepe Tabiat Parkı, Rumkale ve Nizip Zeugma Antik Kenti'nde önleyici hizmet devriyelerine destek olarak görevlendirildi. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlik, çocuklardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Atlı Birliği gören çocuklar ve aileleri, atları severek fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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