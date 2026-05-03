Gaziantep'te fırtına sonrası okullar tatil edildi

Gaziantep Valiliği, "süper hücre" fırtınası nedeniyle kent merkezi ile Nizip ilçesindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarının 4 Mayıs Pazartesi günü tatil edildiğini açıkladı.

Gaziantep genelinde öğle saatlerinden sonra "süper hücre" fırtınası etkili oldu. Bir anda bastıran fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti. Süper hücrenin etkisiyle bastıran yağmur, dolu, hortum ve rüzgar, cadde ve sokaklar ile köprü altlarını göle çevirdi. Etkili olan fırtınada çatılar uçarken, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Hortumun da oluştuğu kentte sel meydana gelirken, araçlar zarar gördü. Fırtına nedeniyle 23 kişi yaralandı.

Kent merkezi ile Nizip ilçesinde okullar tatil edildi

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü değerlendirmelerinde meteorolojik risklerin yarın itibari ile hafifleyeceği yönünde hava tahminlerine rağmen ilimizde bugün yaşanan fırtınadan etkilenen okullardaki mevcut hasarların yeniden detaylı olarak gözden geçirilmesi ve hasar gören okullarımızda düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla, ayrıca öğrenciler ve velilerin tedirginlikleri de göz önünde bulundurarak şiddetli yağış ve fırtınadan en yoğun etkilenen Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde bulunan resmi özel tüm okullarda, özel eğitim merkezlerinde, anaokullarında vb. tüm eğitim kurumları ve Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 4 Mayıs 2026 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. İlköğretimde çocuğu olan kadın personelle ilgili tedbirler kurum amirlerince alınacaktır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
