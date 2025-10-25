Gaziantep'te Depremzedelerden Kentsel Dönüşüm Talebi

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Araban ilçesinde, Kale ve Yeni Altıntaş Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, yerinde kentsel dönüşüm talebinde bulundu.

İlçenin en eski yerleşim alanları arasında bulunan her iki mahalledeki yapıların 80 ila 100 yıllık olduğu belirtilirken, vatandaşlar bu yapıların büyük bölümünün "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan depremlerde hasar gördüğünü ifade etti.

Mahalle sakinleri, mevcut yapı stokunun artık güvenli olmadığını vurgulayarak, "Depremden etkilenen mahallelerimizde yerinde kentsel dönüşüm başlatılmalı. Böylece hem ilçedeki konut açığı giderilir hem de bizler daha güvenli evlerde yaşama imkanına kavuşuruz" dedi.

Vatandaşlar ayrıca, tarım ilçesi olan Araban'da verimli tarım arazilerine yapılan sosyal konutlar yerine, zemini sağlam olan Kale ve Yeni Altıntaş Mahallelerinin kentsel dönüşüm programına dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Bölge sakinleri, yetkililere çağrıda bulunarak, "Mahallelerimiz sağlık açısından yaşanılmayacak durumda. Yetkilileri yerinde inceleme yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP