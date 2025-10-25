Haberler

Gaziantep'te Depremzedelerden Kentsel Dönüşüm Talebi

Gaziantep'te Depremzedelerden Kentsel Dönüşüm Talebi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Araban ilçesindeki Kale ve Yeni Altıntaş Mahalleleri sakinleri, yerinde kentsel dönüşüm talep ederek mevcut yapıların güvenli olmadığını vurguladılar.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Araban ilçesinde, Kale ve Yeni Altıntaş Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, yerinde kentsel dönüşüm talebinde bulundu.

İlçenin en eski yerleşim alanları arasında bulunan her iki mahalledeki yapıların 80 ila 100 yıllık olduğu belirtilirken, vatandaşlar bu yapıların büyük bölümünün "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan depremlerde hasar gördüğünü ifade etti.

Mahalle sakinleri, mevcut yapı stokunun artık güvenli olmadığını vurgulayarak, "Depremden etkilenen mahallelerimizde yerinde kentsel dönüşüm başlatılmalı. Böylece hem ilçedeki konut açığı giderilir hem de bizler daha güvenli evlerde yaşama imkanına kavuşuruz" dedi.

Vatandaşlar ayrıca, tarım ilçesi olan Araban'da verimli tarım arazilerine yapılan sosyal konutlar yerine, zemini sağlam olan Kale ve Yeni Altıntaş Mahallelerinin kentsel dönüşüm programına dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Bölge sakinleri, yetkililere çağrıda bulunarak, "Mahallelerimiz sağlık açısından yaşanılmayacak durumda. Yetkilileri yerinde inceleme yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
Can pazarı! İşçi servisi devrildi, ölü ve yaralılar var

Ekmek parası yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, yaşadığı o duruma 3 ayda isyan etti
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

Foça'daki selden 3 gün sonra acı haber
Khloe Kardashian'dan şaşırtan itiraf: 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Ünlü isimden olay itiraf: 3 senedir elime erkek eli değmedi
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.