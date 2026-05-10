Araban'da yıllar sonra akan dereler en çok çocukları sevindirdi

Gaziantep'in Araban ilçesinde, etkili olan sağanak yağışların ardından, tekrar akan dereler en çok çocukları sevindirdi.

Yıllar önce kuruyan Ardıl Çayı'nın yeniden akmasından mutluluk yaşayan çocuklar, yaz sıcaklarını beklemeden bahar mevsiminde yüzüyor. Bahar mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte çocuklar, Ardıl Çayı kenarlarını adeta bir yüzme havuzuna dönüştürdü. - GAZİANTEP

