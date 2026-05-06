Gaziantep Demokratik Kadın Platformu'ndan Kız Çocuğunun İstismarına Tepki

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep Demokratik Kadın Platformu açıklamasında, 13 yaşındaki bir çocuğun en yakınındaki erkekler tarafından sistematik cinsel şiddete maruz bırakılmasının "kadın düşmanı zihniyetin en çıplak hali" olduğu belirtildi. Platform adına konuşan Nazife Külekçi, "Sessizlik suç ortaklığıdır" diyerek etkin soruşturma çağrısında bulundu.

Gaziantep Demokratik Kadın Platformu, kentte kamuoyuna yansıyan 13 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel şiddet nedeniyle yaşamına son verdiği iddiasına ilişkin Balıklı Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Platform adına açıklamayı Nazife Külekçi okudu.

"Çocuk istismarına karşı sessiz kalmıyoruz" sloganıyla düzenlenen açıklamada platform üyeleri, erkek şiddetine ve çocuk istismarına karşı mücadele çağrısı yaptı. Açıklamada, olayın münferit olmadığı savunularak, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin yıllardır sürdüğü ifade edildi."

Platform adına konuşan Nazife Külekçi, 13 yaşındaki bir çocuğun en yakınındaki erkekler tarafından sistematik cinsel şiddete maruz bırakılmasının "kadın düşmanı zihniyetin en çıplak hali" olduğunu belirtti. Külekçi, yaşanan olayın "aile meselesi" denilerek üstü örtülen şiddet vakalarının sonucu olduğunu ifade etti.

"Kutsal aile denilerek şiddet görünmez hale getiriliyor"

Açıklamada, "kutsal aile" söylemiyle şiddetin görünmez hale getirildiği savunularak, kadınların ve çocukların denetim altına alındığı bir yapının meşrulaştırıldığı ileri sürüldü. Çocukların en güvende olması gereken yer olarak görülen aile yapısının, bazı durumlarda şiddetin yaşandığı bir alana dönüştüğü kaydedildi.

Platform açıklamasında, yalnızca fail erkeklerin değil, gerekli önleyici mekanizmaları işletmeyen kurumların da sorumluluğu bulunduğu ifade edildi. Sosyal hizmet sistemlerinin yetersizliği, çocuk koruma mekanizmalarının zayıflığı ve erken müdahale sistemlerinin etkin işletilmemesinin eleştirildiği açıklamada, çocukları koruyan politikaların güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Gaziantep Demokratik Kadın Platformu, yetkililere etkin ve şeffaf soruşturma yürütme çağrısında bulunurken, toplumu da çocuk istismarına ve erkek şiddetine karşı dayanışmayı büyütmeye davet etti.

Kaynak: ANKA