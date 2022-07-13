Gaziantep'te bayramda kaçan 20 kurbanlık yakalandı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timi, Kurban Bayramı öncesi ve sürecinde kaçan 20 kurbanlık büyükbaş hayvanı yakalayarak sahiplerine teslim etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timi, Kurban Bayramı öncesi ve sürecinde kaçan 20 kurbanlık büyükbaş hayvanı yakalayarak sahiplerine teslim etti. Şehir genelinde çalışma yürüten Kurban Yakalama Timi, ALO 153 İhbar Hattı'na gelen yardım taleplerinin tamamını değerlendirdi. 5 araç ve 15 kişiden oluşan tim, uzman veterinerler eşliğinde 20 büyükbaş kurbanlığı zarar vermeden uyuşturucu iğne yardımıyla yakalamayı başardı. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı kurban yakalama timi, 1 aylık spor, atış ve kement talimleri yaparak 10 günlük süreçte büyükbaş kurbanlık hayvanların yerleşim yerlerinde çevreye zarar vermesini engelledi. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı Kurban Yerel Haberler

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