Gaziantep'te Ataması Yapılmayan Öğretmenlerden Basın Açıklaması

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Gaziantep'te Ataması Yapılmayan Öğretmenlerden Basın Açıklaması
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KPSS’de başarılı olmalarına rağmen atamaları yapılmayan öğretmenler, Gaziantep’te düzenledikleri eylemde ek atama ve adil kontenjan talebinde bulundu. “Torpil değil, adalet istiyoruz” diyerek seslerini duyurmaya çalışan öğretmen adaylarına sendika temsilcileri de destek verdi.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Kpss'de başarılı olmalarına rağmen atamaları yapılmayan öğretmenler, Gaziantep'te düzenledikleri eylemde ek atama ve adil kontenjan talebinde bulundu. "Torpil değil, adalet istiyoruz" diyerek seslerini duyurmaya çalışan öğretmen adaylarına sendika temsilcileri de destek verdi.

Gaziantep'te atama bekleyen öğretmen adayları, Yeşilsu Parkı'nda bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. 2024 yılı KPSS'ye giren ve ek atama talebinde bulunan öğretmen adaylarının eylemine, Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şube Başkanı Bekir Avan da destek verdi.

Grup adına konuşan öğretmen adayı Asel Köysu, KPSS'de yüksek puan almalarına rağmen atama beklediklerini söyledi. 2024 yılı için açıklanan 15 bin öğretmen atamasının yetersiz olduğunu vurgulayan Köysu, "Sayın Cumhurbaşkanımız her yıl 40 bin öğretmen ataması yapılacağı yönünde açıklamalarda bulunmuş, bu da bizde büyük bir beklenti oluşturmuştu. Ancak 15 bin atama, verilen sözlerin çok gerisinde kalmıştır" dedi.

Branş bazlı kontenjan dağılımında ciddi adaletsizlikler olduğunu savunan Köysu, "Bu sadece bizi değil, öğrencileri de mağdur ediyor. Türkiye'de bugün 90 binden fazla ücretli öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenlerin çoğu asgari ücretin altında maaş alıyor ve eksik sigortalı çalıştırılıyor. Bu, eğitimde eşitlik ilkesine aykırıdır" diye konuştu.

"Adaletli bir kontenjan dağılımının sağlanmasını istiyoruz"

Köysu, taleplerinin açık olduğunu belirterek, "2024 yılı içinde ek bir öğretmen ataması yapılmasını, bu atamada adaletli bir kontenjan dağılımının sağlanmasını istiyoruz. Ücretli öğretmenlik sistemi geçici bir çözüm değil, kalıcı bir sorun haline gelmiştir. Bu yanlıştan dönülmelidir" dedi.

Basın açıklamasının sonunda Milli Eğitim Bakanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Köysu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler atanamayan değil, atama bekleyen öğretmenleriz. Çünkü bizler torpil değil, adalet istiyoruz. Çünkü bizler ücretli değil, kadrolu çalışmak istiyoruz. Çünkü eğitim günü kurtararak değil, geleceği inşa ederek olur."

Kaynak: ANKA / Yerel
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