Gaziantep'te Aileler ve Çocuklar İçin Kültürel Gezi Düzenlendi

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce (SED) ve (ODES) Projelerinden yararlanan aileler ve öğrenci çocuklarına Gaziantep Panorama Müzesi ve Zeugma Mozaik Müzesi gezisi programı düzenlendi.

2025 Aile Yılı kapsamında Araban ilçesinde Sosyal Ekonomik Destek (SED) ve Okul Destek (ODES) Projelerinden yararlanan aileler ve öğrenci çocuklarına yönelik gezi düzenlendi. Aileler ve öğrenciler kültür, sanat, estetik, tarih bilincini geliştirmek, kent belleğini, milli mücadele ruhunu yaşatmak ve bunu gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri ile Sosyal Ekonomik Destek (SED) ve Okul Destek (ODES) Projesinden Gaziantep Panorama Müzesi ve Zeugma Mozaik Müzesi rehber eşliğinde ziyaret edildi.

Müze ziyareti sonrası ailelere ve çocuklarına yemek ikram edildiği gezi programında ailelerle birlikte çocuklarına Gaziantep tarihi ve milli mücadele ile ilgili önemli bilgiler verildi. - GAZİANTEP