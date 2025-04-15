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Gaziantep'te 850 Lise Öğrencisine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Tanıtımı

Gaziantep'te 850 Lise Öğrencisine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Tanıtımı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, 850 lise öğrencisine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ni tanıtarak, öğrencilere eğitim imkanları ve başvuru şartları hakkında bilgi verdi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri, 850 lise öğrencisine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ni (JSGA) tanıttı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde ve ilçelerde bulunan okullarda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tanıtım faaliyeti icra etti. Faaliyet kapsamında, toplam 850 lise öğrencisine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO), Subay Eğitim Merkezi (SUEM), Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) hakkında bilgi verildi. Tanıtımda jandarma subay-astsubay öğrenci temini, başvuru şartları ve eğitim imkanları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere bilgilendirme broşürleri verildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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