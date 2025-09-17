Gaziantep'te 534 Okul Önü ve Servis Araçlarına Huzur Uygulaması

Gaziantep'te jandarma ekipleri, 534 okul önü-çevresi ile servis araçlarına yönelik huzur-güven uygulaması gerçekleştirdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince mülki ve adli makamların koordinesinde, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla sorumluluk sahasındaki 534 okul önü-çevresi ile okul servislerine uygulama yaptı. Yapılan uygulamada "Okul Servis Araçları ile Okul Önü ve Çevrelerinin Denetimi" mottosuyla servis araçları trafik yönünden kontrol edilerek yaşanabilecek muhtemel kazaların önlenmesi amaçlanırken sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi. Uygulamada, 854 servis aracı ve sürücüsü sorgulanarak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Yapılan denetimler sonucunda ise yönetmeliğe uygun olmayan 12 servis aracına idari para cezası uygulanırken 5 servis aracı da trafikten men edildi. - GAZİANTEP