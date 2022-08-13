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Gaziantep haberleri | Araban'da 60 çocuk sünnet edildi

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Gaziantep haberleri | Araban'da 60 çocuk sünnet edildi

Edinilen Gaziantep gelişmesine göre Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin 60 çocuğunu ücretsiz sünnet ettirdi.

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin 60 çocuğunu ücretsiz sünnet ettirdi.

Gaziantep'in Araban Kaymakamı Ömer Sevgili'nin talimatı üzerine Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Araban İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının ücretsiz sünnet yapılması projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan 60 çocuk ücretsiz sünnet edildi. 60 çocuğun sünneti Doktor Şeyhmus Öztek tarafından Araban Toplum Sağlığı Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Proje ile çocukları ücretsiz sünnet ettirilen aileler Araban Kaymakamı Ömer Sevgili'ye teşekkür etti. - GAZİANTEP

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