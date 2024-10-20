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Gaziantep Barosu'nun Yeni Başkanı Bülent Duran Oldu

Gaziantep Barosu'nun Yeni Başkanı Bülent Duran Oldu
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Gaziantep Barosu'nun 47. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, Bülent Duran yeni Baro Başkanı seçildi. Seçimde 2 bin 102 avukat oy kullandı ve Duran, 608 oyla başkanlık yarışını kazandı.

Gaziantep Barosu'nun 47. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimle yeni Baro Başkanı Bülent Duran oldu.

Gaziantep Barosu'nun 47. Olağan Genel Kurulu'nda seçim heyecanı yaşandı. 2 bin 102 avukatın başkan, yönetim kurulu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) delegeliği ve disiplin ile denetleme kurullarını seçmek için oy kullandığı seçimde mevcut Baro Başkanı İskender Kahraman aday olmazken, baro başkanlığı için adaylığını koyan Av. Melikşah Korkmaz, Av. Emine Sevil Koyuncu, Av. İbrahim Onur Ağalın, Av. Bülent Duran ve Av. Kenan Tarık Polat, 21 kişiden oluşan yönetim listesiyle yarıştı. Başkanlık yarışını 608 oy ile Bülent Duran kazandı.

Toplamda 2 bin 102 oyun geçerli sayıldığı seçimde 608 meslektaşının oyunu alan Bülent Duran Gaziantep Barosu'nun yeni başkanı seçilirken ona en yakın oyu ise 593 ile Melikşah Korkmaz aldı. Diğer yandan adaylardan İbrahim Onur Ağalın 459 oy, Kenan Tarık Polat 253 oy ve Emine Sevil Koyuncu 189 oy aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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