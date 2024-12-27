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Düzce'de Gazi Ergün Kırcıoğlu'na Şükran Belgesi Verildi

Düzce'de Gazi Ergün Kırcıoğlu'na Şükran Belgesi Verildi
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Düzce'nin Çilimli ilçesinde yaşayan Gazi Ergün Kırcıoğlu, Kaymakam Furkan Alpay tarafından ziyaret edilerek şükran belgesi ile ödüllendirildi. Alpay, şehit yakınları ve gazilere destek olmak amacıyla bu tür ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde yaşayan Gazi Ergün Kırcıoğlu'na şükran belgesi verildi.

Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, şehit yakınları ve gazileri yalnız bırakmıyor. Furkan Alpay, Şerefiye Mahallesinde oturan Gazi Ergün Kırcıoğlu ve ailesini ziyaret etti. Kaymakam Albay, "Vatanımızın birliği, milletimizin dirliği ve devletimizin bekası uğruna hiç tereddüt etmeden canlarını seve seve feda eden ve bugün bizlerin hür, onurlu ve çağdaş bir ülkenin vatandaşları olarak yaşamımızı sağlayan bütün aziz şehitlerimize sonsuz minnet ve şükran duygularımızı sunarım" yazılı şükran belgesini verdi. Ergün Kırcıoğlu, Kaymakam Furkan Aalpay'a teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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