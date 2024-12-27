Düzce'de Gazi Ergün Kırcıoğlu'na Şükran Belgesi Verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde yaşayan Gazi Ergün Kırcıoğlu'na şükran belgesi verildi.

Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, şehit yakınları ve gazileri yalnız bırakmıyor. Furkan Alpay, Şerefiye Mahallesinde oturan Gazi Ergün Kırcıoğlu ve ailesini ziyaret etti. Kaymakam Albay, "Vatanımızın birliği, milletimizin dirliği ve devletimizin bekası uğruna hiç tereddüt etmeden canlarını seve seve feda eden ve bugün bizlerin hür, onurlu ve çağdaş bir ülkenin vatandaşları olarak yaşamımızı sağlayan bütün aziz şehitlerimize sonsuz minnet ve şükran duygularımızı sunarım" yazılı şükran belgesini verdi. Ergün Kırcıoğlu, Kaymakam Furkan Aalpay'a teşekkür etti. - DÜZCE