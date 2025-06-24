Gazetecilerin Gri Pasaport Beklentisi

Gazetecilerin Gri Pasaport Beklentisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, gri pasaport uygulamasının gazetecilerin eş ve çocuklarını da kapsayacak şekilde genişletileceğini umduklarını belirtti.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, gri pasaport uygulamasının gazetecilerin eş ve çocuklarını da kapsayacak şekilde genişletilmesini beklediklerini söyledi.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, burada ZGC Genel Başkanı Derya Akbıyık ve gazetecilerle bir araya geldi. Mesleğin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin konuşan Karaca, gri pasaportun kapsamının genişletilmesine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

TGF olarak bir süre önce yeşil pasaport başvurusunda bulunduklarını hatırlatan Karaca, "Mecliste komisyona geldi ve komisyon tarafından kabul edildi. Ancak o dönemde muhasebeciler, muhtarlar gibi toplamda on iki kuruluş da gri pasaport talebinde bulundu. Bunun üzerine şu anda yeşil pasaportumuz geçmesine rağmen bu o istekler çok olması nedeniyle şu anda durduruldu. Tokat MHP milletvekili bu işi takip etti, komisyona kadar getirilmesinde" dedi.

Karaca, yetkililerden aldıkları bilgilere göre gri pasaport uygulamasının aile bireylerini de kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik yakın zamanda olumlu bir sonucun çıkmasının beklendiğini ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran'da İsrail saldırıları sonucu 606 kişi hayatını kaybetti

İşte İsrail saldırılarının İran bilançosu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ateşkese rağmen Tahran'ı vurdu

Uyarılar fayda etmedi! Başkentte 2 büyük patlama
Fernando Muslera Estudiantes'e imza attı

Fernando Muslera imzayı attı
41 senelik Türk kulübü resmen satıldı! İşte yeni sahibi

41 senelik Türk kulübü resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber

Kanserle savaşan ünlü isimden yeni haber
Zonguldak'ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı

5 katlı binada korkunç patlama! Dairenin duvarları yıkıldı
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda

Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.