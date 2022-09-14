Gazetecilerden Kaymakam Ocak'a ziyaret

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde görev yapan gazeteciler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'ı ziyaret etti.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Muş'un Korkut Kaymakamlığından Bulanık Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekili görevine atanan Oğuzhan Ocak'a ziyaretler devam ediyor. Bulanık Bilican Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve İhlas Haber Ajansı Bulanık Temsilcisi Faruk Güneş, Bulanık Bilican Gazetesi Muhabiri ve Anadolu Ajansı Bulanık Temsilcisi Galip Kılınç, Bulanık Murat Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Fideyil Temel, Kaymakam ve Başkan Vekili Ocak ile bir araya gelerek "Hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Gazetecileri makamında kabul eden Ocak, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, kentin sorunlarını ve çözüm yollarını hep birlikte yapacaklarını belirterek, "Bulanık ilçemize hizmet için geldim. Sizlerden de yapacağımız çalışmalardan destek bekliyorum" dedi.

Bulanık gibi potansiyeli yüksek olan bir ilçede görev yapmanın kendisi için bir şeref olduğunu kaydeden Ocak, "Gazetecilerin medya etik kurallarını göz önünde bulundurarak, objektif değerlendirmelerle toplumu bilinçlendirme sorumlulukları bulunmaktadır. Toplumun aydınlatılması, bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve kamuoyu oluşturulması yolunda önemli bir görev üstlenmektedirler. Önemli olan iyi niyet, iyi niyet içerisinde olursak inşallah birçok zorluğu bütün Bulanıklılarla birlikte, hep birlikte aşabilir ve ilçemiz için güzel şeyler yapabiliriz. İlçemizin nüfus yoğunluğu ortada, birçok sorunun var olduğunun farkındayım, ama bunları çözmek için gayret sarf edeceğiz. Ziyaretinizden dolayı sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gazeteciler ise Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ocak'ı kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi. - MUŞ