Gazeteciler 24 Temmuz basın bayramını kutladı - Haberler

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Gazeteciler 24 Temmuz basın bayramını kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gazeteciler 24 Temmuz basın bayramını kutladı

Zonguldak'lı Gazeteciler 24 Temmuz basın bayramını kutladı.

Zonguldak'lı Gazeteciler 24 Temmuz basın bayramını kutladı. Bu sene ilk defa bir araya gelen Karaelmas Gazeteciler Derneği ile Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti birlikte hareket ederek basın bayramında birliktelik içinde kutlama yaptı.

KGD ve ZGC üyeleri ilk önce Valilik önünde tören alınına çelenk bıraktılar ve istiklal marşını okudular. Daha sonra her iki derneğin başkanları günün önemine binaen konuşma yaparak birlikte kahvaltı yaptılar. Birlikte kutlanan basın Bayramı Gazeteciler arasında da memnunluk oluştururken her iki başkan Mustafa Emen ve Derya Akbıyık'a teşekkür edildi. - ZONGULDAK

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