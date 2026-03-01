Avar ailesinin acı günü

Murat Avar'ın annesi Nahide Avar son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören merhum gazeteci Seracettin Avar'ın eşi, gazeteci Murat Avar'ın annesi ve gazeteci Selçuk Aval'ın yengesi Nahide Avar (75) vefat etti.

Nahide Avar için cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı camiinde cenaze namazı kılındı. Avar ve Aval aileleri ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez ile gazetecilerin katıldığı cenaze namazının ardından Nahide Avar'ın cenazesi Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi. Nahide Avar (75) 3 çocuk annesiydi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı