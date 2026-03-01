Haberler

Avar ailesinin acı günü

Avar ailesinin acı günü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nahide Avar, bir süredir rahatsızlıkla mücadele ediyordu. Cenazesi Narmanlı camiinde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık’ta defnedildi. Avar, 75 yaşındaydı ve 3 çocuk annesiydi.

Murat Avar'ın annesi Nahide Avar son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören merhum gazeteci Seracettin Avar'ın eşi, gazeteci Murat Avar'ın annesi ve gazeteci Selçuk Aval'ın yengesi Nahide Avar (75) vefat etti.

Nahide Avar için cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı camiinde cenaze namazı kılındı. Avar ve Aval aileleri ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez ile gazetecilerin katıldığı cenaze namazının ardından Nahide Avar'ın cenazesi Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi. Nahide Avar (75) 3 çocuk annesiydi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu

Savaşta bir ilk: İran füzeleri Avrupa Birliği sınırlarının içine girdi
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...

Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu

Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenince şoke oldu
Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde
Paşinyan'ın İran saldırıları sonrası paylaşımları dikkat çekti

Komşu ülkesinde savaş çıkan Paşinyan
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar

İran'ın 'son çare'si