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Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldıGazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı.

Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı

İSTANBUL -Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı. Üzücü haberi sosyal medya hesabından duyuran yazar Tahir Kum, "Hıncal abi yoğun bakıma alınmış. Allah-u Teala acil şifalar ihsan eylesin" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı. Üzücü haberi sosyal medya hesabından duyuran yazar Tahir Kum, "Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım. Sesi çok kötü geliyordu. Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış. Allah-u Teala acil şifalar ihsan eylesin" ifadelerini kullandı.

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