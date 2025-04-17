Gazeteci Cüneyt Erdan Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde uzun yıllar gazetecilik yapan Cüneyt Erdan geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Uzun yıllardır böbrek hastalığıyla mücadele eden gazeteci Cüneyt Erdan, anjiyo operasyonu sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Erdan'ın ani vefatı, sevenlerini ve basın camiasını derin bir üzüntüye boğdu. - MUĞLA