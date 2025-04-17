Gazeteci Cüneyt Erdan Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Menteşe ilçesinde uzun yıllar gazetecilik yapan Cüneyt Erdan, böbrek hastalığıyla mücadelesinin ardından anjiyo operasyonu sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ani ölümü, basın camiasını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde uzun yıllar gazetecilik yapan Cüneyt Erdan geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Uzun yıllardır böbrek hastalığıyla mücadele eden gazeteci Cüneyt Erdan, anjiyo operasyonu sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Erdan'ın ani vefatı, sevenlerini ve basın camiasını derin bir üzüntüye boğdu. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel