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Gazeteci Cüneyt Erdan Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Gazeteci Cüneyt Erdan Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde uzun yıllar gazetecilik yapan Cüneyt Erdan, böbrek hastalığıyla mücadelesinin ardından anjiyo operasyonu sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ani ölümü, basın camiasını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde uzun yıllar gazetecilik yapan Cüneyt Erdan geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Uzun yıllardır böbrek hastalığıyla mücadele eden gazeteci Cüneyt Erdan, anjiyo operasyonu sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Erdan'ın ani vefatı, sevenlerini ve basın camiasını derin bir üzüntüye boğdu. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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