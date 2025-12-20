Dersim Gazeteciler Platformu, Gazeteci Cihan Berk'in Tutuklanması Protesto Etti

Haber : Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Dersim Gazeteciler Platformu, dün gözaltına alınan Pir Haber Ajansı (PİRHA) muhabiri Cihan Berk'in tutuklanmasını protesto etti. Eylemde yapılan açıklamada, "Gazeteci Cihan Berk'in derhal serbest bırakılmasını, yargı sürecinin tutuksuz şekilde yürütülmesini, gazetecilere yönelik takip, baskı ve hedef gösterme uygulamalarına son verilmesini, basın özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz" denildi.

Tunceli'de dün sabah gözaltına alınan Pir Haber Ajansı (PİRHA) muhabiri Cihan Berk, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından sevkedildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından "örgüt üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklandı. Berk'in tutuklanması Tunceli'de Dersim Gazeteciler Platformu tarafından basın açıklamasıyla protesto edildi. Açıklamayı platform adına Hıdır Yıldız okudu. Yıldız, şunları söyledi:

"Cihan Berk'in uzun süredir polis tarafından takip edildiği bilinmektedir. Bu uygulamalar, gazetecilere yönelik sürekli bir gözetim ve yıldırma pratiğinin parçası olarak değerlendirilmelidir. Dersim'de yapılan eylem ve basın açıklamalarında, kolluk güçleri tarafından gazetecilerin açık biçimde hedef gösterildiği durumlar yaşanmıştır.

Aynı zamanda basın emekçilerinin sahadaki çalışmaları; haber takibi sırasında yaşanan engellemeler, kimlik kontrolleri, sözlü yönlendirmeler ve hedef gösterme pratikleriyle uzun süredir baskı altındadır. Cihan Berk de bu süreçlerde gazeteci kimliğiyle sahada bulunan isimlerden biridir. Bu tablo, yaşanan tutuklamanın bütünlüklü biçimde ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Ülke genelinde yürütülen soruşturma ve operasyonlarda gazeteciler, siyasetçiler, hak savunucuları ve toplumun farklı kesimlerinden çok sayıda kişi gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Dosyalar hakkında alınan gizlilik kararları, kamuoyunun bilgiye erişimini sınırlamaktadır. Gazetecilerin gözaltı, takip ve tutuklamalarla karşı karşıya bırakılması, kamunun haber alma hakkını doğrudan etkilemektedir.

Dersim Gazeteciler Platformu olarak; gazeteci Cihan Berk'in derhal serbest bırakılmasını, yargı sürecinin tutuksuz şekilde yürütülmesini, gazetecilere yönelik takip, baskı ve hedef gösterme uygulamalarına son verilmesini, basın özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca Cihan Berk hakkında yürütülen bu yargı sürecinin takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Meslektaşımız Cihan Berk'in yanındayız."