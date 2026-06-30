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Trafik kazasında hayatını kaybeden genç gazeteci mezarı başında anıldı

Trafik kazasında hayatını kaybeden genç gazeteci mezarı başında anıldı
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Sivas'ta 2008 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden genç gazeteci Burak Erdoğmuş, Garipler Mezarlığı'nda düzenlenen programla anıldı. Anmaya ailesi, protokol ve gazeteciler katıldı.

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Sivaslı gazeteci Burak Erdoğmuş, vefatının 18. yıl dönümünde anıldı.

Sivas'ta 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden genç gazeteci Burak Erdoğmuş, mezarı başında anıldı. Garipler Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına, genç gazetecinin ailesi, Şarkışla ilçe protokolü ve çok sayıda gazeteci katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası dualar edildi. Katılımcılar, Burak Erdoğmuş'un kabrine karanfil bırakarak merhum gazeteciyi rahmet ve özlemle andı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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