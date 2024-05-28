GAÜN Öğrencileri İsrail'in Refah'taki saldırılarına tepki gösterdi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrenci toplulukları, İsrail'in Refah'ta gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstermek amacıyla protesto gösterisi düzenledi.

GAÜN Merkezi Öğrenci Yemekhanesi önünde düzenlenen protestoda öğrenciler, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinli sivillerin kampına düzenlediği saldırıyı sloganlarla ve pankartlarla kınadı. Saldırıların insan hakları ihlali olduğunu vurgulayan öğrenciler, uluslararası toplumun bu konuya duyarsız kalmaması gerektiğini dile getirdi.

Öğrenci toplulukları adına açıklama yapan GAÜN öğrencisi Abdulkadir Görecen, "İşgalci İsrail yıllardır sistematik olarak Filistin halkına katliamlar yapmaktadır. Çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden zalimce soykırım uygulamaktadır. Hiçbir insani, ahlaki değere sahip olmayan İsrail son 8 aydır zulmünü hat safhalara çıkarmıştır. İsrail, 26 Mayıs 2024 gecesinde '2371 Blok' adını verdiği ve beş gün önce güvenli bölge olarak nitelendirdiği Refah bölgesine sığınan Filistinli masum sivilleri acı bir şekilde yakarak şehit etti. Biliyoruz ki artık Dünyanın dört bir yanı Filistin'dir. Titreyen her yürek, haykıran her dil Filistin'e destek için eylemdedir" diye konuştu.

Protesto sonrası, saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Öğrenciler dualar ederek, Filistin'de hayatını kaybedenlere rahmet ve ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. - GAZİANTEP