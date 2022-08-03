GAÜN'de banka promosyonunda rekor anlaşma

Gaziantep Üniversitesi, personelinin maaş ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın belirlenmesi amacıyla açık artırma usulüyle yapılan ihale sonucunda 35 bin TL teklif veren Halk Bankası ile sözleşme imzaladı.

Dört yıl süreyle maaş ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın belirlenmesi amacıyla açık artırma usulüyle yapılan ihaleye Gaziantep'te şubesi bulunan 9 banka temsilcisi katıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda 35 bin TL teklif veren Halk Bankası ile sözleşme imzalandı.

Promosyon ihalesinin sonucu ile ilgili açıklama yapan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, "Üniversite ailesinin mensuplarını en iyi şartlarda çalışması ve en iyi imkanlara sahip olması için gayret gösteriyoruz. Üniversite personelimizin enflasyon sürecinde gelirlerine katkı sağlamak için verilen mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bütün çalışanlarımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Promosyon tutarının tamamı, şartname çerçevesinde 5 bin 291 akademik ve idari personele 15 Eylül 2022 tarihinde eşit tutarda ödenecek. - GAZİANTEP