Gastro Muğla'dan Öğrencilere Limonata Yapımı Eğitimi

Gastro Muğla, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokul düzeyindeki öğrencilere sağlıklı ve lezzetli bir içecek olan limonata yapımı eğitimi düzenledi.

Dumlupınar İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri yerli ürünlerin önemini anlatmayı amaçlayan etkinlikte, limonata hazırlamanın keyifli ve pratik adımları uygulamalı olarak gösterildi.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Gastro Muğla sahibi Timur Kocabıçak" Yerli Malı Haftası çerçevesinde bugün burada Dumlupınar İlkokulumuzu ağırlıyoruz. Dumlupınar ilkokulu öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizle birlikte burada bir organizasyon yapıyoruz okulumuzun etkinliğinde çocuklarımıza gazlı içeceklerden uzak durmalarını yerli malı tercih etmelerini ve gazlı içeceklerin insan vücudunda oluşturduğu olumsuz etkilerden bahsederek onlara kendi limonatalarını kendi içeceklerini kendileri yapmalarını burada öneriyoruz bu yüzdende onlara böyle bir eğitim veriyoruz "dedi.

Dumlupınar 2-C sınıfı öğretmeni Selma Yağmur Mutlu" Buraya öğrencilerimize yerli üretimi desteklemelerini yerli malını önemini anlatmak için buradayız. Gastro Muğla'dayız burada öğrencilerimiz hem limonata yapıyor hem buradaki yerli üretimle yapılan yemekleri tanıyorlar kendileri bu eğitime destek vermek için çalışmalar yapıyorlar aynı zamanda buradaki müzeyi gezerek yerli malı ile ilgili yerli üretimi bilgisini alacaklar "dedi.

Dumlupınar İlkokulu 2/C sınıfı öğrencisi Zeynep Günay ise "Yerli Malı demek bizim Türk insanların kendi yaptığı yiyeceklerden alıp oraya para ödemek bu seferde Türk malına katkı sağlamış oluyoruz. Bugün burada yerli malını kutluyoruz ve limonata yapıyoruz" dedi. - MUĞLA