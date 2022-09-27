Garnizon Komutanı Yılmaz'a Başkan Bakkalcıoğlu'ndan iade-i ziyaret Yerel Haberler Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek iade-i ziyarette bulundu. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek iade-i ziyarette bulundu. Başkan Bakkalcıoğlu, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz ile bir süre görüşerek sohbet etti. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz'a misafirperverliği nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Caner Yılmaz Bozüyük Yerel Haberler

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