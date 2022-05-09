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İhbar üzerine gidilen evde gardırobu açan ekipler, kenevir bahçesiyle karşılaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Antalya'da adresine operasyon düzenlenen bir kişinin yatak odasında bulunan gardırobunda kenevir yetiştirme düzeneği kurduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde bir şahsın yasadışı kenevir ektiği bilgisi üzerine harekete geçti.

GARDIROBUNDA KENEVİR YETİŞTİRME DÜZENEĞİ BULUNDU

Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler ile koordineli olarak M.Z.'nin adresine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda M.Z.'nin yatak odasında bulunan gardırobunda kenevir yetiştirme düzeneği kurdu tespit edildi.

Gardırobunu kenevir bahçesine dönüştürmüş

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli M.Z, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, 25 kök kenevir bitkisi, 13 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli M.Z, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Gardırobunu kenevir bahçesine dönüştürmüş

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma, Antalya, Kenevir, Alanya, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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