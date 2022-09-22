Son dakika haber... Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kahveci'nin tespihi annesine teslim edildi Yerel Haberler Son dakika haberler: Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin kullandığı zeytin çekirdeğinden yapılmış tespihinin, annesine teslim edildiği bildirildi. Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin kullandığı zeytin çekirdeğinden yapılmış tespihinin, annesine teslim edildiği bildirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 13 Şubat 2021'de şehit edilen Kahveci'nin tespihinin, Başsavcılık Emanet Bürosunun girişimleriyle Şırnak Adliyesinden getirilerek şehit annesi Ayşe Güler'e verildiği duyuruldu. Açıklamada, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile şehit yakınlarının hazır bulunduğu programda, dualar edildikten sonra tespihin Güler'e teslim edildiği belirtildi. Ayrıca, şehit annesi Ayşe Güler'in, "Oğlumun emaneti bana teslim edildiği için çok mutluyum." ifadesini kullandığı aktarıldı. Yerel Kaynak: AA / Deniz Açık Jandarma Gara Yerel Güncel Haberler Son Dakika

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