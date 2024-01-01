Üye Girişi
Haberler

Binlerce vatandaş Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek için yürüdü

Güncelleme:
Abone Ol

Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü için binlerce vatandaş Galata Köprüsü'ne akın etti. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, 'Şehitlerimize rahmet Filistin'e destek İsrail'e lanet' sloganları attı.

Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü için binlerce vatandaş Galata Köprüsü'ne akın etti.

Milli İrade Platformu öncülüğünde Galata Köprüsü'nde ' Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü düzenlendi. Sabah namazından sonra Galata Köprüsü'ne binlerce vatandaş ellerinde Filistin ve Türk Bayrakları ile akın etti. Vatandaşlar, "Şehitlerimize rahmet Filistin'e destek İsrail'e lanet" sloganlarıyla yürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Galata Köprüsü Filistin İsrail Dış Politika Yerel Politika Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title