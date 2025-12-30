G-20 liderler zirvesi simülasyonu başarıyla gerçekleştirildi

Liderlik Akademisi tarafından düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi Simülasyonu, iki gün süren yoğun ve verimli oturumların ardından başarıyla tamamlandı. Gençlerin diplomasi, liderlik ve küresel meseleler üzerine fikir üretmesini amaçlayan program, farklı mekanlarda gerçekleştirilen oturumlarla dikkat çekti.

Zirvenin birinci günü, Nenehatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış oturumlarının ardından katılımcılar, küresel ölçekte güncelliğini koruyan başlıklar üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Özellikle uluslararası ticaret, insani krizler ve Filistin meselesi başlıkları, delegeler tarafından diplomatik hassasiyet ve devlet dili çerçevesinde ele alındı.

Programın ikinci günü ise Snowdora Hotel'de devam etti. Bu oturumlarda, klasik diplomasi konularının yanı sıra katılımcıların vizyonunu genişletmeyi amaçlayan özgün başlıklar masaya yatırıldı. Bilim kurgu perspektifinden 2071 senaryoları ve olası bir küresel savaş düzeni üzerine yapılan tartışmalar, genç lider adaylarının geleceğe dair öngörülerini ortaya koydu.

G-20 Liderler Zirvesi Simülasyonu, katılımcıların yalnızca küresel sorunları tartıştığı değil; aynı zamanda müzakere, temsil, kriz yönetimi ve liderlik becerilerini geliştirdiği nitelikli bir platform olarak öne çıktı. Program, gençliğin diplomasi sahnesindeki etkin rolünü güçlendirmeyi hedefleyen vizyonuyla tamamlandı. - ERZURUM