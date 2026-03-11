Haberler

Futbolcu Mesut Özdemir'in Babası Vefat Etti

Futbolcu Mesut Özdemir'in Babası Vefat Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pendikspor forması giyen İzmitli futbolcu Mesut Özdemir'in vefat eden babası Ahmet Özdemir, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Pendikspor forması giyen İzmitli futbolcu Mesut Özdemir'in vefat eden babası Ahmet Özdemir, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir amansız hastalıkla mücadele eden ve 66 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Özdemir için Derince Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Mesut Özdemir ve kardeşleri Ramazan ile Cihan Özdemir taziyeleri kabul etti.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına; Pendikspor Kulübü Başkanı Atakan Yüce, Başkanvekili Süleyman Turan, teknik direktör Sinan Kaloğlu, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Enver Güler ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaelispor eski yönetim kurulu üyesi Haşmet Uçar, Pendikspor Magnifico taraftar grubu yönetimi ile spor, iş ve siyaset camiasından çok sayıda isim katıldı.

Ahmet Özdemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

4 ünlü telefon artık tarih oluyor
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Erdoğan "Emeklilere müjde" diyerek duyurdu
Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak

Savaş devam ederken muhalif avına çıktı: Hepsi düşman sayılacak!
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı

26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

4 ünlü telefon artık tarih oluyor
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı