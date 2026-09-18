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Fren yerine gaza bastı, kütüphanenin duvarına çarptı

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Fren yerine gaza bastı, kütüphanenin duvarına çarptı
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Bandırma’da park halindeki otomobilini bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan sürücü, fren yerine gaza basınca kütüphanenin duvarına çarptı.

Bandırma'da park halindeki otomobilini bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan sürücü, fren yerine gaza basınca kütüphanenin duvarına çarptı. Kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay akşam saatlerinde Bandırma'da meydana geldi. 10 AUP 320 plakalı Kia marka otomobil, park edildiği noktadan çıkarılmak istendiği sırada sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu kütüphanenin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde hasar oluştu. Olayın ardından çekici çağrılırken, hasar gören araç çekici vasıtasıyla bulunduğu noktadan kaldırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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