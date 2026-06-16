Haberler

Gazeteci Cem Bakırcı'dan Efkan Ala'ya Sürpriz Hediye

Gazeteci Cem Bakırcı'dan Efkan Ala'ya Sürpriz Hediye
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum basınının duayeni Gazeteci Cem Bakırcı, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını ve Konaklı Kayak Merkezi'ndeki karelerini hediye etti. Ala, Bakırcı'yı 'Erzurum'un fotoğraf hafızası' olarak nitelendirdi.

Erzurum basın camiasının duayeni ve şehrin adeta fotoğraf hafızası olan Gazeteci Cem Bakırcı, TBMM'de AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'ya sürpriz fotoğraf karelerinin baskılı halini hediye etti.

Foto Muhabiri Cem Bakırcı, ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Önceki dönem İçişleri Bakanı, kıymetli hemşehrimiz ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'yı, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı kıymetli kardeşim Ayhan Türkez ile birlikte makamında ziyaret ettik. Ziyaretimiz sırasında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Erzurum'da çekilmiş çerçeveli fotoğrafı ile Konaklı Kayak Merkezi'nde kayak yaparken objektifime yansıyan fotoğrafını kendilerine takdim ettim. Devletimizin bekasını her zaman ön planda tutarak üstün bir devlet adamlığı anlayışı sergileyen Efkan Ala'ya, nazik ev sahipliği, yakın ilgisi ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ediyor; çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala 'da ziyaretten dolayı mutlu ve memnun olduğunu dile getirerek, "Teşekkür ederim, Cem bey kardeşiminiz Erzurum'un fotoğraf hafızası. Emeklerine sağlık" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...

Annesi Ece'nin kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT'de büyük karışıklık! Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar duyduklarına inanamadı

Maçı izlemek için TRT'yi açanlar duyduklarına inanamadı

Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

Şehir gece uyumadı! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, ailenin feryatları yürek dağladı

Bir ailenin dünyası başlarına yıkıldı
Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi

Turizm tesislerinde yeni dönem! Artık zorunlu hale geldi
Galatasaray'dan Napoli'ye dev fatura! İki yıldız için servet istiyorlar

2 yıldızdan çuvalla para kazanacak: Kasa dolup taşacak
Yıldız Tilbe'den 'Siyonist kocamı dövmeye kalktı' iddiasına yanıt

"Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına Yıldız'dan yanıt
Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı