Formula 1 için geri sayım başladı: İstanbul Park havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Formula 1'in (F1) Türkiye'ye geri dönüş sürecine ilişkin detayları bugün saat 15.00'te düzenlenecek programla kamuoyuna açıklayacak. İstanbul Park'ın yeni dönemi ve 2026 yılı hedefleriyle ilgili resmi duyurunun yapılacağı etkinlik öncesinde, yenilenmesi planlanan dev pist havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek lansman töreninde Formula 1'in Türkiye'ye uzun vadeli dönüşünün de resmi olarak ilan edilmesi bekleniyor. 2024 yılında tamamlanan ihale süreci ve "2026 yılında F1'i yeniden İstanbul'a getirme" taahhüdü kapsamındaki somut adımların paylaşılacağı programda; sürdürülecek olan iş birliğine dair açıklamalarda bulunulması bekleniyor.

Formula 1'in Türkiye'ye dönüş süreci için geri sayım başlarken, dev organizasyona ev sahipliği yapacak olan İstanbul Park pisti ve çevresi havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı