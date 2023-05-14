Foça Belediye Başkanı Gürbüz, Oyunu Kullandı: 'Baharları Birlikte Yaşayacağız'

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, oyunu kullandı. Başkan Gürbüz, "Oyumuzu kullandık, herkesi oyunu kullanmaya davet ediyoruz. Sandıkta görev yapan herkese sonsuz teşekkürler. Baharı birlikte yaşayacağız" dedi.

Başkan Gürbüz, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilleri Genel Seçimi için oyunu, eşi Seçil Gürbüz ile birlikte Necla Midilli Merkez Ortaokulu'nda kullandı.

Gürbüz, oy kullandıktan sonra Twitter hesabından, "Oyumuzu kullandık, herkesi oyunu kullanmaya davet ediyoruz. Sandıkta görev yapan herkese sonsuz teşekkürler. Baharı birlikte yaşayacağız" paylaşımı yaptı.