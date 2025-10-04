Haberler

Fırtınaya Rağmen Balık Avına Çıkan Teknenin Zorlu Mücadelesi

Fırtınaya Rağmen Balık Avına Çıkan Teknenin Zorlu Mücadelesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Kıyıköy beldesinde kötü hava koşullarına rağmen balık avına çıkan bir balıkçı teknesi, dev dalgalarla mücadelesiyle dikkat çekti. Tekne kaptanı, 'Kalbi olan izlemesin. Tekne batacak' diyerek durumu değerlendirdi.

Kırklareli'nin Kıyıköy beldesinde fırtınaya rağmen denize açılan balıkçı teknesinin dev dalgalarla mücadelesi yürekleri ağza getirdi.

Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde olumsuz hava şartlarına rağmen balık avına çıkan balıkçı teknesinin dalgalarla boğuştuğu an kameralara yansıdı.

"Tekne batacak"

Dalgalı havaya rağmen balık tutma ümidi ile denize açılan teknedeki balıkçı, "Bu nasıl bir deniz böyle? Kalbi olan izlemesin. Tekne batacak" dedi.

Yoğun dalgalara rağmen limandan güvenli bir şekilde çıkmayı başaran gemi kaptanı Selçuk Sağlam, beldede yaşayan vatandaşlar tarafından tebrik edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa dışı bahis reklamı yapan 10 sosyal medya hesabına erişim engeli

Bakanlıktan yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabına erişim engeli
Ne altın ne dolar ne de bitcoin! Parasını Ethereum'a yatıranlar resmen köşeyi döndü

Parasını buna yatıranlar resmen köşeyi döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.