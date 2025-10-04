Fırtınaya Rağmen Balık Avına Çıkan Teknenin Zorlu Mücadelesi

Kırklareli'nin Kıyıköy beldesinde fırtınaya rağmen denize açılan balıkçı teknesinin dev dalgalarla mücadelesi yürekleri ağza getirdi.

Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde olumsuz hava şartlarına rağmen balık avına çıkan balıkçı teknesinin dalgalarla boğuştuğu an kameralara yansıdı.

"Tekne batacak"

Dalgalı havaya rağmen balık tutma ümidi ile denize açılan teknedeki balıkçı, "Bu nasıl bir deniz böyle? Kalbi olan izlemesin. Tekne batacak" dedi.

Yoğun dalgalara rağmen limandan güvenli bir şekilde çıkmayı başaran gemi kaptanı Selçuk Sağlam, beldede yaşayan vatandaşlar tarafından tebrik edildi. - KIRKLARELİ