400 derece ateşin karşısında ekmek mücadelesi

MALATYA - Kent genelinde kavurucu sıcakların etkili olduğu Malatya'da fırın ustaları ise 400 dereceyi bulan fırın ateşinin karşısında ekmek mücadelesi veriyor. Fırının içinde hissedilen 50 derecenin üzerindeki sıcaklıktan olumsuz etkilenen ustalar bol sıvı tüketiyor.

Malatya'da fırıncıların kavurucu sıcakta ekmek mesaisi devam ediyor. Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının en çok etkilediği kesim olan fırıncılar, tüm zorluklara rağmen her çalışmalarını sürdürüyor. Kavurucu sıcakla birlikte kızgın ateşe maruz kalan fırıncı esnafı, bol sıvı tüketerek serinlemeye çalışıyor.

"Sıcaklık 400 dereceyi buluyor"

Sektörde 40 yılı geride bıraktığını kaydeden Ramazan Akın, "40 yıldır meslekteyim. 400 dereceyi bulunan fırın ateşinin karşısında çalışıyoruz. İşimiz zor. Hava sıcaklıkları ile birleşen fırın sıcaklığı çalışmalarımız zorlaştırıyor, ama yapacak bir şey yok ekmek davası için mecburen çalıyoruz" dedi.

"Sıvı tüketerek serinliyoruz"

İşletme sahibi İbrahim Çınar ise kavurucu sıcaklar altında çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, "Baba mesleği yaklaşık 45 yıldır fırıncılık yapıyoruz. Ağustos sıcağında 40 derece insanlarımıza hizmet yapıyoruz. Günler çok uzun bir buçuk iki mesaiyi bulur gibi oluyor ama severek yaptığımız için güzel geçiyor. İçeride hissedilen sıcaklık yaklaşık 50 derece bol sıvı tüketerek ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bir sonra sıcaklıklar kırılacaktır" diye konuştu.