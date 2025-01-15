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Fırat Üniversitesi ve Beyazay Derneği'nden Engelsiz Üniversite Protokolü

Fırat Üniversitesi ve Beyazay Derneği'nden Engelsiz Üniversite Protokolü
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Fırat Üniversitesi ile Türkiye Beyazay Derneği, engelli bireyler için kapsayıcı bir eğitim ve araştırma ortamı oluşturma amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Fırat Üniversitesi ile Türkiye Beyazay Derneği arasında 'Engelsiz Üniversite' vizyonu doğrultusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru ve Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva tarafından imzalanırken, törene Türkiye Beyazay Derneği Elazığ Şube Başkanı Naci Demirpolat ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Protokol kapsamında, bedensel, duygusal, psikolojik ve zihinsel farklılıkları olan bireyler için eğitim, araştırma, kariyer planlama, teknoloji ve altyapı geliştirme, farkındalık çalışmaları gibi alanlarda iş birliği yapılması planlanıyor. Ayrıca, öğrenci kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma faaliyetleri, ulusal ve uluslararası projelere ortak başvuru ve erişilebilirlik çalışmaları da protokolün hedefleri arasında yer alıyor. İş birliği protokolü ayrıca, üniversite ve dernek arasında erişilebilirlik ve kapsayıcılık konularında yeni açılımlar sağlarken, toplumsal duyarlılık ve bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik akademik katkılar sunmayı hedefliyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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