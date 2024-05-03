Fırat Üniversitesi Öğrencileri Hipodromda Konser Verecek

Fırat Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu müzik grubu, çarşamba günü, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı koşusu öncesinde hipodromda konser verecek.

Elazığ Hipodromunda Çarşamba günü Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi koşusu düzenlenecek. Koşu öncesinde üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Vetakkort Müzik Topluluğu mini konser verecek. Etkinliğe ilişkin bilgi veren Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik, Türkiye Jokey Kulübünün kamu yararına faaliyet gösterdiğini söyledi. Demirçelik, "Amacımız yarış faaliyetleri dışında hipodromlarımızı sosyal yaşam alanlarına dönüştürmektir. Bu vesile ile Elazığ Hipodromumuzda oluşturmuş olduğumuz Atla Terapi Merkezi, empati parkuru, tıbbi aromatik eğitim bahçesi, geri dönüşüm parkuru ve açık hava tiyatrosu gibi projeler bu amaca hizmet etmek doğrultusunda oluşturularak halkımıza hizmet etmektedir. Üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla Çarşamba günü düzenlenecek olan Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı Koşusu kapsamında üniversite öğrencilerimizin oluşturduğu Vetakkort Müzik Topluluğu tarafından konser verilmesi planlandı. Etkinliğe tüm halkımız davetlidir" dedi. - ELAZIĞ