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Fırat Üniversitesi'nden Yeşil Kampüs Festivali

Fırat Üniversitesi'nden Yeşil Kampüs Festivali
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Fırat Üniversitesi, 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 'sürdürülebilir yaşam ve çevre bilinci' temasıyla Yeşil Kampüs Festivalini düzenledi. Festival, çevre dostu atölyeler ve eğlenceli aktiviteler ile sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık yarattı.

Fırat Üniversitesi, 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yeşil Kampüs Festivaline ev sahipliği yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Çevre Ajansı iş birliğiyle düzenlenen festival, üniversite kampüsünde iki gün boyunca çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam temaları etrafında zengin içerikli etkinliklerle gerçekleştirildi. Festivalin ana teması "sürdürülebilir yaşam ve çevre bilinci" olurken, üniversitenin yeşil kampüs vizyonu da bu etkinlikle daha geniş kitlelere aktarıldı.

Festival kapsamında çevre dostu atölyeler, el sanatları ve geri dönüşüm çalışmaları, sanal gerçeklik (VR) ile doğa deneyimleri, depozito iade makineleri ve uygulamalı geri dönüşüm etkinlikleri, müzik performansları, ödüllü yarışmalar ve çevre temalı eğlenceli aktiviteler yer aldı.

Etkinlikler, öğrencilerin çevreyle olan etkileşimini artırmakla kalmayıp sürdürülebilir yaşam tarzlarına yönelik farkındalık kazandırdı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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