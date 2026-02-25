Haberler

Beş yıl önce Müslüman olan Finlandiyalı genç, hafız oldu: "Bunu hayal bile edemezdim"

2021 yılında Müslüman olan Finlandiyalı 22 yaşındaki Haldun As-Sanaa, yaklaşık beş yıl içinde hafız olmanın mutluluğunu ve Ramazan'da teravih kıldırmanın heyecanını paylaşarak, Kur'an-ı Kerim'e önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yaklaşık beş yıl önce Müslüman olan Finlandiyalı bir genç, Ramazan ayı öncesinde hafız oldu. Ramazan ayı vesilesiyle bir mesaj yayınlayan genç, hafız olması ve yaşadığı şehirde teravih kıldırmaya başlamasıyla yaşadığı şaşkınlığı "Bunu hayal bile edemezdim" ifadeleriyle paylaştı.

2021'de Müslüman olan ve bu yıl Ramazan ayı öncesinde 22 yaşında hafız olan Finlandiyalı bir genç, Kur'an-ı Kerim'i hayatının merkezine aldıktan sonra yaşadığı değişim karşısında duyduğu şaşkınlığı sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Müslüman olduktan sonra Haldun As-Sanaa ismini alan Finlandiyalı genç, daha önceden Kur'an'ı Kerim-i ezberleyebileceğine hiç inanmadığını ifade ederek, "Şimdi Ramazan başlarken Kur'an'ı ezberlemiş durumdayım ve teravih namazı kıldıracağım. Allahu Ekber" dedi.

Haldun As-Sanaa, paylaşımında, "Yaklaşık beş yıl önce Müslüman olduğumda biri bana gelip, Bundan beş yıl sonra Kur'an'ın tamamını ezberlemiş ve teravih kıldırıyor olacaksın dediğinde büyük ihtimalle buna inanmazdım" dedi. Daha önceden Kur'an-ı Kerim'i ezberleyebileceğini "hayal bile edemeyeceğini" söyleyen As-Sanaa, Ramazan ayı başında yaptığı paylaşımda "Fakat şimdi Ramazan başlarken Kur'an'ı ezberlemiş durumdayım ve teravih namazı kıldıracağım. Allahu Ekber" ifadelerini kullandı.

Bunun kendisi için hayallerin ötesinde olduğunu söyleyen As-Sanaa, "Evet, hayaller gerçekleşir derler ama bu, hayallerin de ötesinde bir şeyin gerçekleşmesi oldu. Ama şunu bilin ki bu Allah'tandır. Bütün başarım sadece Allah sayesindedir" dedi.

İnsanlara mesajının Kur'an-ı Kerim'e büyük önem vermeleri olacağını söyleyen Finlandiyalı genç, "Eğer onu hayatınızın merkezine koyarsanız, Allah'ın vereceği nimetlere, hayal bile edemeyeceğiniz bereketlere ulaşacağınız garanti edilmiştir. Ama bu kitaba büyük bir değer vermeniz gerekir. Bu hem Müslümanlar hem de Müslüman olmayanlar için böyle. Alemlerin rabbi Allah'a hamdolsun" şeklinde konuştu. - HELSİNKİ

